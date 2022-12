Justice League Dark, Guillermo Del Toro dice no: 'Sono troppo veccio per questa mer*a'

Con il nuovo corso del DC Universe targato James Gunn si è tornati a parlare della Justice League Dark di Guillermo Del Toro, progetto abbandonato ormai da tempo sul quale, però, fan e addetti ai lavori non smettono di fantasticare: siamo proprio sicuri, però, che il regista di Pinocchio sia ancora interessato alla cosa?

Dopo aver già parlato di Justice League Dark lo scorso anno, Guillermo Del Toro è tornato ad affrontare l'argomento deludendo i fan più speranzosi: il regista ha infatti ammesso di non avere più interesse nel portare avanti il progetto, nonostante la sua nota passione per i personaggi facenti parte della Justice League Dark.

"Oh, non lo so. Il mio amore per Swamp Thing e The Demon non ha limiti, ma non lo so. Un macchinario enorme non ti fa una manicure, questo è ciò che ho imparato, ti mozza un paio di dita. Quindi non so se voglio farmi fare una manicure da un macchinario enorme. Come disse Danny Glover: 'Sono troppo vecchio per questa mer*a'" sono state le parole di Del Toro.

E voi, cosa ne pensate? Sareste ancora curiosi davanti a un'eventuale Justice League Dark del buon Guillermone? Diteci la vostra nei commenti, ben consapevoli che, purtroppo o per fortuna che sia, la cosa sembra destinata a restare nient'altro che un'idea mai concretizzata.