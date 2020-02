Justice League Dark: Guillermo del Toro amava lavorare allo script del film

Guillermo del Toro è rimasto legato per diversi anni al progetto, mai concretizzato, di Justice League Dark, avallato inizialmente da Warner Bros. Tuttavia il film non ha mai visto la luce ma del Toro lavorò alacremente allo script. Oltre al regista messicano anche altri autori come Doug Liman erano stati coinvolti nella lavorazione.

Guillermo del Toro ricorda comunque quel periodo con piacere, e su Twitter ha sottolineato come abbia amato lavorare alla sceneggiatura del film. Ora J.J. Abrams e Bad Robot Productions stanno sviluppando diversi progetti cinematografici e televisivi che riguardano proprio Justice League Dark, grazie al nuovo accordo con Warner Media.



Attualmente Guillermo del Toro è impegnato nella lavorazione della versione in stop motion di Pinocchio, ispirato al classico della letteratura di Carlo Collodi. Pinocchio di recente ha visto sul grande schermo anche una nuova versione in live action, diretta da Matteo Garrone e con Roberto Benigni nei panni di Geppetto. Il film è stato presentato in questi giorni al Festival di Berlino.

Guillermo del Toro ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con La forma dell'acqua - The Shape of Water, che ha conquistato in seguito quattro premi Oscar su tredici candidature, tra cui il riconoscimento al miglior film e alla miglior regia.

Nei mesi scorsi Guillermo del Toro ha parlato di Nightmare Alley, il suo nuovo film. Inoltre del Toro ha aggiornato su Pinocchio, un altro progetto interessante e ricco di fascino per l'autore messicano.