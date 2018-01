Justice League Dark, Doug Liman sarebbe disposto a tornare alla regia del film

Sembrerebbe essere un lungo tira e molla quello di, film che, pur essendo stato annunciato diversi anni fa, non ha ancora un regista nè una possibile data di uscita.

In occasione di una recente intervista ai microfoni di ScreenRant, il regista di Edge of Tomorow ha così dichiarato:

"S arei dispsoto a tornare. Ho un approccio diverso al modo in cui creo le cose e non voglio farle come le altre persone. Sai, Impulse è una versione originale sui superpoteri che puoi immaginare e può essere ancora soddisfacente. Parte del motivo per cui i cliché esistono è perché sono soddisfacenti per il pubblico, quindi la mia sfida come regista è sempre stata quella di fare qualcosa di veramente originale e ancora totalmente soddisfacente ad un grande livello commerciale, cosa che sento di aver fatto con questa serie TV e sarei davvero interessato a farlo nel mondo DC, se il giusto materiale si presentasse nelle mie mani".



Impulse è una serie tv attualmente in lavorazione che racconta le vicende di una giovane donna, la quale scopre di avere lo straordinario potere del teletrasporto.



La pellicola avrebbe dovuto vedere come protagonisti Etrigan, Zatanna, Swamp Thing, Deadman e Constantine, di cui in rete sono stati pubblicati i concept art scartati.

La Warner Bros è al lavoro su Justice League Dark dal 2013 e la prima scelta per dirigere il tutto ricadde sul regista messicano Guillermo del Toro, il quale abbandonò il progetto per dedicarsi ad altro. La major americana si è poi rivolta a Doug Liman, ma anche quest'ultimo ha annunciato la sua dipartita. Vedremo, dunque, se le sue dichiarazioni possano far quadrare qualcosa ai vertici della Warner.

Nel frattempo i fan possono anccontentarsi con l'adattamento animato ed attendere le prossime pellicole del DC Extended Universe, ovvero Aquaman (21 dicembre 2018), Wonder Woman 2 (1 novembre 2019), Shazam (5 aprile 2019), Cyborg (2020) e Green Lantern Corps (2020).