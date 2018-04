Justice League Dark: Doug Liman non avrebbe utilizzato nessuna delle idee di Del Toro

Come abbiamo sempre detto, il film sulla Justice League Dark è uno dei più sfortunati della. Infatti la pellicola non ha mai visto la luce del giorno ed ha perso più di un regista per la strada.

Oltre a Guillermo Del Toro, chiamato originariamente per sviluppare la pellicola da parte della Warner Bros. Pictures, anche Doug Liman ha prima accettato la regia per poi abbandonare il progetto lungo il percorso. Attualmente il film non ha ancora una data di uscita né un nuovo regista a bordo, sebbene sembra - stando ai rumor - una priorità per lo studio; intanto, durante un'intervista, Liman ha svelato che la pellicola che stava realizzando era differente dalla versione sviluppata per un bel po' da Del Toro.

"Era completamente differente. " conferma Liman durante la nuova intervista "Accetto sempre questi grossi film ma alla fine scelto sempre progetti in cui mi ritrovo. Devono esserci dei collegamenti personali. Alla fine della giornata, non mi ritrovavo nella versione di Del Toro di Justice League Dark. Non mi ci ritrovavo, niente di più e niente di meno.".

E voi chi vorreste al timone di questo progetto? Liman, alcune settimane fa, ha svelato di essere pronto a ri-accettare la regia qualora gli fosse proposta.