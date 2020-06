Justice League sarà più dark, assicura Zack Snyder: ecco perché

In attesa di scoprire se comparirà anche Black Superman, il regista ha già assicurato la presenza di nuove scene con Batman in versione incubo, ma a quanto pare le sorprese non finiscono qui per chi desiderava una versione più oscura della Justice League.

Chi ha seguito la vicenda fin dal principio sa bene che Zack Snyder è sempre entusiasta di condividere dettagli e anticipazioni con i fan su Vero, il social network da lui sponsorizzato. In questo caso uno spettatore che non sta più nella pelle si è rivolto a lui chiedendogli: "Ciao Zack Snyder, cambierai la gradazione di colore per quanto riguarda il cielo rosso che abbiamo visto in Josstice League?".

Il riferimento è ovviamente alla versione di Joss Whedon e alla fotografia usata dal regista nell'ultima parte del film: il risultato era davvero qualcosa di apocalittico, con tonalità che andavano dall'arancione al rosso più intenso. Non tutti hanno apprezzato però, soprattutto perché nel primo trailer del film non c'era traccia di una scelta così audace, indizio del fatto che fu proprio Whedon a decidere di cambiare registro. Snyder ha infatti risposto con un semplice "Sì" all'utente che gli ha sottoposto il quesito, ed è quindi scontato che ritroveremo atmosfere più cupe e una gradazione di colori che andrà dal blu spento al grigio cupo.

Non ci saranno solamente cambiamenti a livello di trama o di montaggio quindi: il regista ha deciso di andare a toccare anche l'impianto visivo. Cosa ne pensate della decisione? Siete favorevoli o preferivate quanto visto al cinema?

Intanto i fan si chiedono se ci sarà spazio per una love story tra Batman e Wonder Woman, mentre la Snyder Cut potrebbe essere il trampolino di lancio per un nuovo Batman con Ben Affleck e Jared Leto.