Justice League, per Danny Elfman la Snyder Cut non uscirà: 'Non è stata completata'

Nelle ultime settimane, grazie anche al sostegno di buona parte del suo cast ufficiale, si parla sempre con più insistenza della famigerata Snyder Cut di Justice League. L'ultimo ad aggiungersi ai commenti sulla faccenda è stato Danny Elfman.

Il parere di Elfman è piuttosto interessante dal momento che il compositore è stato scelto da Joss Whedon, colui che ha riscritto e terminato Justice League realizzandone la versione ultimata che è poi uscita in sala. Elfman ha infatti sostituito in corso d'opera Junkie XL, che era stato scelto da Zack Snyder e che aveva già collaborato in Batman v Superman: Dawn of Justice insieme ad Hans Zimmer.

Interrogato sulla Snyder Cut, Elfman ha espresso così i suoi dubbi: "Beh, vedete, la situazione è questa: non l'ha mai terminata. Qui non so in che modo potrebbero diffonderla. Ha vissuto una tremenda tragedia, che lo ha costretto a non poter finire il film. Quindi non si è trattato di un licenziamento, non esiste una director's cut del film che lui ha completato e che allo studio non è piaciuta così da poterlo licenziare e prendere Joss Whedon al suo posto. Quando Joss è intervenuto sul film è arrivato con pochi giorni di preavviso per prendere il timone a causa di questa terribile tragedia. In pratica si è trattato di una situazione unica. Voglio dire, ci sono tanti altri film dove il regista è stato licenziato e lo studio ha drasticamente cambiato il film perché a loro non piaceva. E come fan mi chiederei come sarebbe la director's cut, ovvero il film prima che lo studio lo cambiasse. Ma non mi è chiaro del tutto come quella dinamica possa applicarsi a questa situazione".

Lo scorso fine settimana, i fan che hanno invitato Warner Bros. a rilasciare il montaggio originale di Justice League voluto da Zack Snyder hanno ricevuto il supporto per la causa da diversi membri del cast del film. L'improvviso sostegno pubblico da parte di star come Ben Affleck e Gal Gadot ha dato a quei fan un barlume di speranza che questa mitologica versione del film potesse vedere la luce del giorno, e molti hanno ipotizzato che la piattaforma di lancio perfetta sarebbe HBO Max (cosa che farebbe la fortuna di tutti, spingendo i fan di Snyder ad abbonarsi al servizio in uscita a maggio 2020).

Nel frattempo, Henry Cavill ha confermato di essere ancora il Superman della DC Films.