Justice League: a Dallas una mostra in onore di Snyder, Amber Heard nel futuro Knightmare!

A Dallas, in Texas, in queste ore è stata inaugurata una mostra in onore della Snyder Cut di Justice League, l'attesissima versione director's cut del cinecomic DC Films uscito originariamente nel 2017 sotto la guida di Joss Whedon.

L'account ufficiale del film ha condiviso su Twitter alcune immagini, mentre un video girato da AList Productions (disponibile cliccando sul link della fonte in calce all'articolo) svela parecchi dettagli della mostra, inclusa una sezione intitolata "The Dreamscapes of Zack Snyder's Justice League": si può notare una versione futura della Mera di Amber Heard che trascina una tanica in una mano e il tridente di Aquaman nell'altra.

Il personaggio indossa il suo iconico costume, ma i suoi capelli di solito perfetti sembrano un po' più lunghi e scarmigliati del solito, e l'effetto generale che restituisce è quello di una persona che ne ha passate tante. L'immagine in bianco e nero è stata scattata nella stessa stanza grigia dalla quale sono uscite tante altre altre recenti immagini promozionali del film, come quelle per Cyborg, Batman e Joker, dettaglio che la accumuna a quei post in termini di tempistiche di produzione. Il fatto che Mera porti con sé il ​​tridente di Aquaman rappresenta un indizio circa la sua presenza nel futuro Knightmare, dato che in questa dimensione il supereroe di Jason Momoa è morto. Il tridente è stato visto anche nella sequenza del teaser trailer che mostra la devastazione operata dalle forze di Darkseid sulla Terra, ulteriore conferma che il simbolo di Aquaman è 'in circolazione' in quel futuro post-apocalittico.

Nonostante il suo piccolo ruolo nella versione teatrale di Justice League, Amber Heard è tornata sul set l'anno scorso per la nuova sessione di riprese voluta da Zack Snyder, che sappiamo essere stata incentrata principalmente proprio sul futuro Knightmare. Nella versione originale del film è Mera che convince Aquaman a unirsi alla Justice League, ma le nuove riprese hanno chiaramente ampliato il suo ruolo nella trama.

Ricordiamo che l'attrice ha ripreso i piani del personaggio in Aquaman del 2018, e tornerà in Aquaman 2 nonostante le voci sul suo licenziamento, successivamente smentite. Per altri approfondimenti, ecco il nuovo trailer di Justice League incentrato su Cyborg.