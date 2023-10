Justice League: Crisi sulle Terre Infinite, svelata la data d'uscita?

In casa DC Studios tutto è work in progress: le prossime uscite sul grande schermo riavvieranno il DCU e proprio in vista di questa importante fase, anche l'universo animato DC della Warner Bros potrebbe essere pronto a questo grande passo. Intanto, però, sembrerebbe che il Tomorrowverse sia pronto a debuttare!

Il progetto su Justice League: Crisi sulle Terre Infinite è molto ambizioso e potrebbe arrivare già l'anno prossimo: a svelarlo è un'inserzione su Amazon Francia che avrebbe rivelato che il film sarà disponibile su DVD, Blu-ray e 4K a partire dal 24 gennaio 2024.

Justice League: Crisi sulle Terre Infinite potrebbe diventare una trilogia e ad ascoltare i rumor, dunque, il debutto del film animato dovrebbe arrivare tra pochi mesi. Tuttavia, i DC Studios non hanno confermato questo calendario né divulgato una sinossi ufficiale: infatti, per il momento, l'unico progetto animato confermato in arrivo nel 2024 è la serie TV su Creature Commandos.

L'annuncio è avvenuto lo scorso luglio quando DC Animated ha dichiarato che un film su Crisi sulle Terre Infinite sarebbe divenuto realtà: in quell'occasione il fandom DC ha scoperto che uno degli eventi crossover dei fumetti più importanti avrebbe avuto al sua versione animata.

Se le voci venissero confermate, Justice League: Crisi sulle Terre Infinite uscirà nei primi giorni del 2024. Rimanete sintonizzati, come sempre, per ricevere tutti gli aggiornamenti.