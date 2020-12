Justice League, la cresta blu di Joe Manganiello o piace o no alla moglie Sophia Vergara?

Abbiamo già avuto modo di ammirare il taglio alla moicana di Joe Manganiello a cui è stato costretto per la ripresa del ruolo di Deathstroke nella Zack Snyder's Justice League, passato da biondo a blu dopo la piccola produzione, e adesso scopriamo cosa ne pensa di questo look la moglie dell'interprete, Sophia Vergara.

Ne ha parlato recentemente Manganiello, dicendo: "Sapete, ha sposato un attore ed è attrice a sua volta. Quindi sapeva che prima o poi sarebbe esplosa questa stranezza". Dal canto suo, invece, la Vergara ha condiviso un tweet dove sembra decisamente sconvolta dal taglio del marito.



Abbiamo visto il nuovo look di Deathstroke in queste foto, dove il cosiddetto mohawk è biondo e in linea con i colori dell'armatura del villain DC, ma è adesso grazie allo stesso Manganiello che possiamo dare un'ulteriore occhiata a questa vistosa e abbagliante cresta off set, immortalata in un momento di vita privata dell'interprete.



È interessante per capire meglio l'acconciatura di Manganiello, anche se ricordiamo che il minutaggio aggiuntivo di Deathstroke all'interno di Justice League non sarà molto elevato.

Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League sarà la visione originale dell'autore nella sua completezza e che mostrerà molto materiale inedito, compresa la presenza di Darkseid interpretato da Ray Porter.



Cosa ne pensate della cresta da moicano di Manganiello? Vi piace? Siete d'accordo con Sophia Vergara?