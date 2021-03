Justice League, il creatore di Injustice: 'Ho un suggerimento per il titolo del sequel'

Ed Boon ne sa qualcosa di supereroi DC: il nostro è infatti l'autore di Injustice, la serie videoludica che ha resto Batman, Superman e soci i protagonisti di uno dei picchiaduro di maggior successo dell'ultimo decennio. Insomma, qualche consiglio da parte sua in chiave DC Extended Universe lo ascolteremmo volentieri.

Boon, d'altronde, non si è fatto pregare: dopo le parole di Zack Snyder sui titoli dei sequel mai realizzati di Justice League, infatti, il creatore di Injustice: Gods Among Us ha pensato tra il serio e il faceto di dare un suggerimento al regista per il titolo di un eventuale seguito del film finalmente sbarcato su HBO Max nella sua versione integrale.

"Ho amato la Zack Snyder's Justice League ed ho un suggerimento per il titolo del sequel: Zack Snyder's INJUSTICE" ha buttato lì Boon su Twitter: le idee su cui è basata la trama di Injustice, d'altronde, non sembrano assolutamente dispiacere al buon Zack (vedasi la tanto discussa sequenza Knightmare), per cui, chissà, magari un giorno potremo davvero assistere ad una collaborazione tra due artisti che, per l'universo DC, si sono prodigati non poco nel corso di questi ultimi anni.

Vi piacerebbe un'idea del genere? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di futuri distopici, intanto, nelle nuove foto dal set della Snyder Cut abbiamo visto Ben Affleck e Joe Manganiello durante i ciak della sequenza Knightmare.