Justice League: il creatore di Cyborg, Marv Wolfman, ha adorato la Snyder Cut

Zack Snyder's Justice League uscirà in tutto il mondo nella giornata di oggi, in Italia arriverà stasera su Sky e Now TV, ma sta già raccogliendo responsi molto positivi sia per quanto riguarda la critica specializzata sia per quel che riguarda le diverse personalità del mondo dello spettacolo che hanno potuto vederlo. Tra questi Marv Wolfman.

Stiamo parlando infatti del leggendario fumettista che ha scritto opere della DC importantissime come The New Teen Titans e Crisis on Infinite Earths, e che ha consegnato ai lettori personaggi poi diventati centrali in molte storie come Cyborg e Deathstroke, questi ultimi co-creati assieme a George Perez. Wolfman è stato più volte contattato dalla Warner per fornire consulenza, è successo quando Joe Manganiello fu scelto nella parte di Deathstroke per apparire nel cameo di Justice League e ha ottenuto perfino una piccola apparizione in Crisi sulle Terre Infinite, il crossover della The CW.

Wolfman ha potuto vedere la Snyder Cut di Justice League e in particolare ha lodato la performance di Ray Fisher nei panni di Cyborg, proprio il personaggio da lui co-creato: "Come fumettista e padre di Cyborg/Deathstroke, congratulazioni. Avete finalmente reso loro giustizia. Ho amato davvero molto la Snyder Cut, e il tuo Cyborg era davvero il cuore e l'anima dell'intero film", ha poi aggiunto in risposta allo stesso Fisher.

Ambientata dopo gli eventi di Batman v Superman, la trama di Justice League vede Bruce Wayne determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano: per questo motivo unisce le forze con Diana Prince con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni candidato deve affrontare i demoni del proprio passato. E quando finalmente saranno insieme Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman e Flash, potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.