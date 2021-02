Justice League, che cosa rappresenta il simbolo di Darkseid?

In attesa di ammirare il nuovo full trailer ufficiale della Zack Snyder's Justice League, director's cut di 4 ore del crossover DC Films richiesta a gran voce dai fan e in arrivo a metà marzo su HBO Max, proviamo a spiegare insieme il significato dell'iconico simbolo che accompagna da sempre il personaggio di Darkseid.

Nell'alfabeto greco, quel simbolo rappresenta la Omega, ultima lettera del sistema di scrittura peloponnesiaco, ma nelle intenzioni di Jack Kirby e in relazione a Darkseid quella non è più una Omega ma il Simbolo Anti-Vita, che vediamo impresso nel terreno nella scena dell'Incubo di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice, sempre diretto da Zack Snyder.



In primo luogo, l'Anti-Vita è la ragione principale della missione di Darkseid e delle sue forze del male sulla Terra. Il simbolo stesso, partendo dalle storia a fumetti, fa parte di un progetto più grande noto come Equazione Anti-Vita, idea che Kirby formulò come motivazione principale delle azioni del villain. L'Equazione completa nei fumetti fornisce la capacità di liberarsi del libero arbitrio e soggiogare praticamente l'intero universo. Darkseid possiede però soltanto una parte dell'Equazione ed è convinto da tempo che la restante parte sia nascosta nel subconscio dell'Umanità, e da qui arrivano i suoi continui attacchi alla Terra (nei fumetti).



Nella versione del DCEU sembra ora che Darkseid possa proprio mantenere queste sue motivazioni.



