Justice League, cosa pensa Michael Shannon della Snyder Cut? Ce lo dice l'attore

Come ormai sappiamo, il 2021 sarà anche l'anno della Zack Snyder's Justice League, la director's cut del crossover DCEU in uscita su HBO Max di cui abbiamo potuto ammirare anche un primo teaser incentrato su Darkseid, e proprio sul grande progetto del regista ha voluto dire la sua anche Michael Shannon, interprete del Generale Zod.

L'attore ha così dichiarato: "Sono davvero felice per il mio amico Zack Snyder, che in quel periodo ha passato davvero un bruttissimo momento. Tra il grande dramma in famiglia e tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare con Warner Bros, Zack è una persona davvero dolce, gentile, molto laboriosa e super coscienziosa, e spero vivamente che questa sorta di liberazione gli porti un senso di soddisfazione o anche di rivalsa, perché se lo merita ed è una persona straordinaria. Merita assolutamente di meglio di quello che ha dovuto passare".



E infine aggiunge qualche parola ricordando il periodo in cui interpretò il Generale Zod ne L'Uomo d'Acciaio: "Ancora oggi stento a credere che Zack mi abbia seriamente chiamato per interpretarlo. Sembra qualcosa assolutamente fuori dalla mia portata. Ma sì, alla fine mi ha scelto e mi ha portato sul set, ringraziando Dio".



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla Zack Snyder's Justice League.