Justice League, cosa avrebbero mostrato i due sequel di Zack Snyder? Ecco ciò che sappiamo

James Gunn sta costruendo una nuova Justice League per il suo reboot del DCU, ma molti appassionati sono curiosi di sapere cosa avrebbe raccontato Zack Snyder se avesse continuato e concluso la sua personale trilogia di Justice League.

Se siete rimasti affaccianti dalle poderose scene della Snyder Cut di Justice League e ancora oggi vi chiedete come sarebbe proseguita quella storia, siete capitati nel posto giusto. Una piccola premessa da fare: il soggetto che segue si collega ad una trama mai sviluppata per il primo film di Justice League, una sottotrama che avrebbe visto Lois Lane e Bruce Wayne diventare amanti durante la morte di Superman. Chiaramente non è dato sapere come si sarebbe evoluta la storia una volta eliminata questa premessa, dato che il progetto della trilogia fu cancellato prima di poter apportare eventuali cambiamenti.

Comunque, ecco tutto quello che sappiamo al riguardo:

JUSTICE LEAGUE 2: nel sequel di Justice League, Lex Luthor riunisce la sua squadra di villain, rintracciando Doctor Poison, Captain Cold, Orm e Black Manta, tutti personaggi cattivi introdotti, rispettivamente, nei film di Wonder Woman, The Flash e Aquaman. Nel frattempo, Superman deve trovare un modo per tornare alla sua vita normale ora che Clark Kent è "morto" ma le cose si complicano quando scopre che Lois è incinta. A Gotham, intanto, Batman è sulle tracce dell'Enigmista , e scopre che Lex lo ha avvicinato incaricandolo di risolvere l'equazione anti-vita ... cosa che, ovviamente, Nigma è riuscito a fare: ma invece di rivelare ciò che ha scoperto, si suicida davanti al Cavaliere Oscuro sparandosi.

nel sequel di Justice League, Lex Luthor riunisce la sua squadra di villain, rintracciando Doctor Poison, Captain Cold, Orm e Black Manta, tutti personaggi cattivi introdotti, rispettivamente, nei film di Wonder Woman, The Flash e Aquaman. Nel frattempo, normale ora che Clark Kent è "morto" ma le cose si complicano quando scopre che Lois è incinta. A Gotham, intanto, , e scopre che Lex lo ha avvicinato incaricandolo di risolvere l'equazione anti-vita ... cosa che, ovviamente, Nigma è riuscito a fare: ma invece di rivelare ciò che ha scoperto, si suicida davanti al Cavaliere Oscuro sparandosi. LA FINE DELLA JUSTICE LEAGUE: sempre nel secondo film, Lex riesce ad attivare le scatole madri e progetta di prendere per sé l'equazione anti-vita, ma è a quel punto che Darkseid arriva sulla Terra sottraendo il potere a Lex. Superman chiede a Batman di proteggere Lois ("il suo mondo") e va a combattere la sua nemesi, ma Darkseid dopo averlo sconfitto rifiuta di ucciderlo perché preferisce sottometterlo e portarlo dalla sua parte: quindi Lex guida l'invasore alieno da Lois, che nel frattempo sta svelando a Bruce che è lui il vero padre del bambino di cui è incinta. Darkseid uccide Lois davanti ad un impotente Batman e, una volta giunto sulla scena, Superman, disperato, cade sotto il controllo di Darkseid e dell'equazione anti-vita. Il team di Lex ne approfitta attaccando gli altri membri della Justice League nei rispettivi mondi (Themyscira, Atlantide e così via). Batman riesce a salvarsi a stento da Superman, ma Lex viene polverizzato dal kryptoniano passato al lato oscuro. Da qui la storia balza cinque anni nel futuro, con la Terra diventata l'iconica realtà Knightmare .

sempre nel secondo film, Lex riesce ad attivare le scatole madri e progetta di prendere per sé l'equazione anti-vita, ma è a quel punto che Darkseid arriva sulla Terra sottraendo il potere a Lex. ("il suo mondo") e va a combattere la sua nemesi, ma Darkseid dopo averlo sconfitto rifiuta di ucciderlo perché preferisce sottometterlo e portarlo dalla sua parte: quindi Lex guida l'invasore alieno da Lois, che nel frattempo sta svelando a di cui è incinta. Darkseid uccide Lois davanti ad un impotente Batman e, una volta giunto sulla scena, Superman, disperato, cade sotto il controllo di Darkseid e dell'equazione anti-vita. Il team di Lex ne approfitta attaccando gli altri membri della Justice League nei rispettivi mondi (Themyscira, Atlantide e così via). Batman riesce a salvarsi a stento da Superman, ma Lex viene polverizzato dal kryptoniano passato al lato oscuro. Da qui la storia balza cinque anni nel futuro, con . JUSTICE LEAGUE 3: il capitolo finale si sarebbe aperto con l'arrivo di Green Lantern sulla Terra e la nascita dell'alleanza del supereroe galattico con ciò che è rimasto della Justice League (praticamente il team che si intravede nella scena finale del primo Justice League, compresi Deathstroke e Mera). Il piano degli eroi è teletrasportare Flash indietro nel tempo per fargli lasciare un messaggio a Bruce (in maniera simile a quanto visto in Batman v Superman: viene rivelato che quello era stato un viaggio temporale fallito) ma hanno un solo tentativo per riuscirci e una finestra temporale ristrettissima nella quale Flash potrà comunicare con il Bruce del passato. Tutto va in malora quando il Superman malvagio attacca il gruppo e uccide tutti , Batman compreso (ci sarebbe stata una riproposizione del loro scontro di Batman v Superman, con la 'lancia di kryptonite') ma per fortuna Flash all'ultimo secondo riesce a compiere la missione e tornare nel passato proprio un attimo prima di essere preso da Clark.

il capitolo finale si sarebbe aperto con l'arrivo di Green Lantern sulla Terra e la nascita dell'alleanza del supereroe galattico con ciò che è rimasto della Justice League (praticamente il team che si intravede nella scena finale del primo Justice League, compresi Deathstroke e Mera). Il piano degli eroi è per fargli lasciare un messaggio a Bruce (in maniera simile a quanto visto in Batman v Superman: viene rivelato che quello era stato un viaggio temporale fallito) ma hanno un solo tentativo per riuscirci e una finestra temporale ristrettissima nella quale Flash potrà comunicare con il Bruce del passato. Tutto va in malora quando , Batman compreso (ci sarebbe stata una riproposizione del loro scontro di Batman v Superman, con la 'lancia di kryptonite') ma per fortuna Flash all'ultimo secondo riesce a compiere la missione e tornare nel passato proprio un attimo prima di essere preso da Clark. IL GRAN FINALE: Flash torna indietro nel tempo alla scena della morte di Lois, avverte Batman dell'imminente attacco di Darkseid e Bruce questa volta riesce a salvare la madre di suo figlio , frapponendosi tra lei e il raggio letale dell'alieno, che lo ferisce gravemente. Superman, furioso per la sorte del compagno, trova la forza per sconfiggere Darkseid e costringerlo a ritirarsi, e insieme la Justice League riesce a fermare anche Lex e il suo team dopo un'enorme battaglia campale con gli eserciti della Terra, le Amazzoni, il popolo di Atlantide e il corpo delle Lanterne Verdi. Alla fine Darkseid viene ucciso per mano di Batman , che ormai in fin di vita si sacrifica per il colpo di grazia dopo aver detto addio a Lois e prefigurato una vita con lei 'fuori dalla caverna'.

Flash torna indietro nel tempo alla scena della morte di Lois, avverte Batman dell'imminente attacco di Darkseid e , frapponendosi tra lei e il raggio letale dell'alieno, che lo ferisce gravemente. Superman, furioso per la sorte del compagno, trova la forza per sconfiggere Darkseid e costringerlo a ritirarsi, e insieme la Justice League riesce a fermare anche Lex e il suo team dopo un'enorme battaglia campale con gli eserciti della Terra, le Amazzoni, il popolo di Atlantide e il corpo delle Lanterne Verdi. Alla fine , che ormai in fin di vita si sacrifica per il colpo di grazia dopo aver detto addio a Lois e prefigurato una vita con lei 'fuori dalla caverna'. 20 ANNI DOPO: l'epilogo, ambientato vent'anni dopo, avrebbe mostrato una Terra utopistica finalmente in pace con Wonder Woman leader delle Amazzoni, Aquaman leader di Atlantide e Cyborg evolutosi a un vero e proprio 'dio' onnipresente che vive nel flusso del digitale. Qualche dettaglio è sconosciuto (non sappiamo ad esempio quale sarebbe stato il fato di Lex, ne che fine abbia fatto Flash) ma Superman e Lois sono marito e moglie e Clark ha cresciuto il figlio di Bruce come fosse suo: nel giorno del memoriale dei vent'anni del sacrificio di Batman, rivelano al ragazzo chi è il suo vero padre e l'ultima scena del film avrebbe mostrato il giovane indossare il costume di Batman e raccogliere l'eredità del genitore, con un nuovo cavaliere oscuro a Gotham City.

Conoscevate i dettagli della trilogia di Justice League di Zack Snyder? Secondo voi che direzione prenderà la nuova Justice League di James Gunn? Ditecelo nei commenti!