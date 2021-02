Justice League, cosa c'entra Christopher Nolan con la Snyder Cut?

Nel pensare al binomio Christopher Nolan/DC la mente vola subito a quella spettacolare trilogia di Batman conclusasi ormai quasi 10 anni fa: non tutti sanno, però, che le strade del regista di Tenet e dell'universo cinematografico di Batman e soci abbiano continuato ad incrociarsi negli anni successivi, fino a giungere a questa Snyder Cut.

Proprio così: i fan che dedicheranno un po' di tempo a scorrere i crediti del film che sbarcherà su HBO Max potranno notare la presenza del nome del buon Christopher, qui accreditato come produttore esecutivo. Ma qual è stato il reale coinvolgimento del regista?

In realtà praticamente nullo: Nolan servì infatti da consulente a Snyder e alla produzione ai tempi de L'Uomo d'Acciaio, che nel dar via al DC Extended Universe poté quindi usufruire dei consigli dell'uomo a cui all'epoca erano legati i maggior successi recenti targati DC. Da allora, dunque, il nome del nostro Christopher è apparso in qualunque film riguardasse il personaggio di Henry Cavill, da Batman v Superman alla Justice League di Joss Whedon.

La versione di Zack Snyder del film con Ben Affleck non farà dunque eccezione, ma ciò non deve creare confusione: il regista di Inception e Interstellar ha davvero ben poco a che fare con la produzione! Dopo l'uscita del trailer, intanto, anche Jared Leto si è unito ai fan di Justice League nella "We live in a society"-mania dilagante.