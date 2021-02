Justice League, cosa c'è di nuovo nello Snyder Cut? Ecco la risposta

Il prossimo marzo arriverà finalmente su HBO Max Zack Snyder's Justice League, in tutte le sue gloriose quattro ore (o quasi). Ma cosa sarà stato aggiunto al film da renderlo lungo quasi il doppio rispetto alla versione uscita nelle sale?

A rispondere al quesito che ci poniamo ormai da mesi, e a far chiarezza sulla situazione dello Snyder Cut è Deborah Snyder, produttrice del film.

Durante una recente intervista, la moglie di Snyder ha infatti rivelato che, contrariamente a quanto si possa pensare, le scene aggiuntive di Justice League sono davvero poche, anzi... "La gente continuava a pensare 'Oh, hanno aggiunto così tanta roba'. E io dovevo precisare 'Abbiamo girato letteralmente una scena aggiuntiva. In tre giorni. E questo è quanto".

La scena in questione è ovviamente la sequenza Knightmare che vede tra i suoi protagonisti anche il Joker di Jared Leto, e che ha richiesto poi un particolare corso d'azione, vista la necessaria presenza di Ezra Miller.

"Era anche piuttosto strana, perché Ezra stava girando Animali Fantastici all'epoca, e lui è nella scena. Così abbiamo dovuto girare da remoto" ha spiegato Snyder "Zack ha fatto una chiamata via Zoom al set di Animali Fantastici, e per fortuna sono tutti incredibili lì, ci hanno detto 'Vi aiutiamo noi'. Abbiamo preso un green screen, un camera feed e Zoom. E Zack ha potuto dirigere Ezra via Zoom, e l'abbiamo inserito nel film".

Ma allora tutto il budget a disposizione (si vociferano adesso circa 70 milioni di dollari) per cosa è stato speso? A quanto pare, per gli effetti speciali.

"La durata del film è all'incirca di quattro ore. Se pensi a quanto tempo in più sia, e a quanti effetti speciali servano in un film di supereroi, abbiamo dovuto realizzare in sei mesi almeno 2,650 inquadrature con i VFX" continua Deborah Snyder "E normalmente, quando giri questi film, quello che succede è che mentre stai filmando, inizi ad aggiungere queste inquadrature. E qui avevamo parecchia roba già fatta, ma il modo in cui è stata realizzata la versione uscita al cinema ha cambiato diverse cose. E mentre lavoravamo al film, c'erano alcune di queste cose che volevano che Zack cambiasse, alcuni dei design dei personaggi. Così lui è tornato a quelle che erano le sue intenzioni originali in termini di personaggi, e ha dovuto ricostruire quei modelli. Ma poi c'erano da realizzare tutte queste inquadrature".

Vedremo dunque il risultato finale quando Zack Snyder's Justice League arriverà anche da noi.