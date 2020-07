Justice League: cosa ci aspetta nell'universo animato DC dopo Apokolips War?

Fin dal primo capitolo di quest'ultimo universo animato della DC, ovvero Justice League: The Flashpoint Paradox uscito nel 2013, abbiamo cominciato ad affezionarci alle avventure degli eroi più celebri della compagine fumettistica della Warner, con Justice League Dark: Apokolips War a costituirne il capitolo finale.

L'universo narrativo d'animazione della DC per come l'abbiamo conosciuto fin da quel primo capitolo del 2013 è arrivato alla sua naturale conclusione con il quindicesimo e ultimo capitolo della continuity portata avanti negli ultimi anni da Warner Bros. Animation. Nonostante ciò, il sito conferma che lo studio continuerà a produrre film animati targati DC Comics anche nel prossimo futuro. Ma cosa ci attende proprio in questo futuro dell'animazione targata DC?

Il primo film a proseguire la scia, ma pronto a costituire l'inizio di una nuova continuity sappiamo sarà Superman: The Man of Tomorrow: il film sarà composto da un cast vocale del tutto rinnovato e diversi personaggi provenienti dallo spazio come Superman, J'Onn J'onzz, e Lobo. Sembra quindi che il prossimo cammino dei film d'animazione della DC esplorerà ulteriormente l'enormità dello spazio inesplorato e le possibili minacce ad esso legate. E' anche possibile che i film successivi raramente rientreranno nel visto censura PG-13 e che esplorino maggiormente le possibilità del Rated R (un po' come accaduto per gli adattamenti animati di Superman: Red Son e proprio Justice League Dark: Apokolips War).

A proposito del gruppo di supereroi DC, ricordiamo che dopo J.J. Abrams sta sviluppando dei nuovi progetti legati alla Justice League Dark di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli come parte del nuovo accordo con firmato con Warner.