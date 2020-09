Justice League, ecco cos'ha modificato Zack Snyder dalla Sequenza Knightmare di BvS

La Sequenza Knightmare vista in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder è considerata uno degli aspetti più riusciti del film, eppure il primo trailer ufficiale di Justice League: Snyder Cut ha già anticipato alcuni cambiamenti sostanziali.

I fan di Batman V Superman ricorderanno sicuramente che la sequenza Knightmare nel cinecomic del 2016 poteva vantare luci molto forti, quasi come se Snyder avesse avuto in mente una giornata particolarmente soleggiata. L'immagine venne anche alterata con una notevole tonalità rosso-arancio, cosa che la differenziava enormemente dai toni grigi della fotografia del resto del film e che contribuiva a renderla ancora più memorabile.

Tuttavia, durante gli scorci di quello che è chiaramente il 'mondo Knightmare' visti nel trailer della Snyder Cut, si può notare che i colori delle immagini sono molto meno saturi e che l'immagine questa volta sarà molto più scura nel complesso rispetto alla scena Knightmare originale. Certo era solo un trailer e le cose potrebbero cambiare nel film completo, ma considerato quanto il filmato promozionale fosse atteso e soprattutto quale fosse il suo obiettivo (distaccarsi quanto più possibile dal film di Joss Whedon) è altamente probabile che Snyder abbia lavorato duramente per presentare ai suoi fan un look quanto più definitivo possibile già a partire dal filmato promozionale.

Una spiegazione per questo cambiamento potrebbe essere rappresentata dal fatto che ciò che vedremo in Justice League sarà ambientato in un punto diverso della timeline del mondo Knightmare rispetto a Batman V Superman, ed esplorerà quel 'futuro alternativo' qualche anno prima che Superman catturi Batman incolpandolo della morte di Lois.

