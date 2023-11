Justice League: corsa contro il Multiverso nel trailer di Crisi sulle Terre Infinite

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione delle prime immagini di Justice League: Crisi sulle Terre Infinite, Warner Bros ha diramato in queste ore il primo trailer ufficiale dell'attesissimo crossover animato, adattamento del mitico fumetto DC Comics.

Il filmato promozionale, che come al solito potete trovare all'interno del player dell'articolo, mostra gli eroi animati della DC riuniti da un personaggio chiamato Monitor, che spiega loro l'esistenza e il funzionamento del Multiverso. Proprio come nell'epoca mini-serie a fumetti, il trailer include anche il Superman del Tomorrowverse e una versione precedente dell'Uomo d'Acciaio proveniente da un mondo parallelo, mentre Monitor anticipa il ruolo fondamentale di Supergirl facendo venire un brivido lungo la schiena dei fan di lunga data della DC (nella serie di fumetti originale, infatti, nel corso di Crisi sulle Terre Infinite Supergirl si sacrificava perdendo la vita). Infine, il trailer mostra anche un intero mondo che viene cancellato dall'esistenza, con i nostri eroi che guardano con orrore mentre le realtà di tutto il multiverso si trovano di fronte alla distruzione.

Oltre a far parte della linea di film animati originali dell'Universo DC, la trilogia Justice League: Crisi sulle Terre Infinite sarà anche l'ultimo capitolo dell'universo condiviso di Tomorrowverse. Il Tomorrowverse è iniziato nel 2020 con Superman: Man of Tomorrow, e tra gli altri titoli include anche Justice Society: World War II, Batman: The Long Halloween e Justice League: Warworld. Crisi sulle Terre Infinite sarà anche la prima trilogia del mondo animato DC: in precedenza, l'etichetta aveva adattato Batman: The Dark Knight Returns e Batman: The Long Halloween come film in due parti.

Il primo film della saga sarà distribuito nel corso del 2024.