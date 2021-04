Justice League: quanto può correre veloce Flash nella Snyder Cut?

Quantificare un superpotere non è una cosa facile: un personaggio come Flash è frutto di nient'altro che fantasia e immaginazione, per cui risulta davvero difficile porre dei limiti reali alle sue potenzialità. Ma quali indizi ci fornisce il Justice League di Zack Snyder al riguardo?

Nel film uscito su HBO Max, in effetti, non si parla mai di un vero e proprio limite che il nostro Barry Allen non possa oltrepassare: le immagini mostrateci da Snyder, però, ci permettono forse di farci fare un'idea di quali siano le effettive potenzialità del nostro eroe in fatto di abilità da centometrista.

Nel film si parla infatti della possibilità di viaggiare indietro nel tempo grazie alla supervelocità (possibilità esplorata brevemente anche in Batman v Superman): ciò implica, come visto proprio durante lo scontro decisivo con Steppenwolf, che il nostro Barry sia effettivamente capace di superare la velocità della luce, comunemente associata al muro da infrangere per viaggiare a ritroso nel tempo.

Spingendo al limite le sue capacità, insomma, il personaggio di Ezra Miller dovrebbe essere in grado di superare i 300.000 km/s. Chissà che questa possibilità non venga esplorata nel film stand alone in arrivo! A proposito del film di Snyder, intanto, ecco 5 film animati DC da guardare se avete amato Justice League.