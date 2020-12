Justice League, Connie Nielsen: 'Vedrete com'era la scena originale con le Amazzoni'

Connie Nielsen, la Regina Hippolyta del DCEU, ci fa sapere che nello Snyder Cut di Justice League sarà presente anche la scena originale delle Amazzoni, così come era stata intesa e girata da Zack Snyder.

Lo scorso maggio, Zack Snyder e Warner Bros. rendevano ufficiale l'arrivo della Justice League di Snyder su HBO Max, facendo felici tutti coloro che avevano chiesto a gran voce di vedere la versione originale del film, ma anche molti degli attori coinvolti nel progetto, come Connie Nielsen.

"Zack mi aveva già chiamato per chiedermi se era ok che fosse diffuso il film com'era stato girato, ma con alcuni cambiamenti" ha rivelato l'attrice all'Hollywood Reporter "E io gli chiesi 'Ci sarà la parte sulle Amazzoni nel modo in cui l'avevi scritta e girata tu?'. La sua risposta fu 'Assolutamente!'".

"E poi gli ho chiesto "E si vedrà anche la scena in cui c'era quello stunt piuttosto incredibile in cui correvo sui muri?' E anche lì 'Certo, ce lo metteremo!'. E così gli dissi 'Ok, certo. Hai la mia benedizione, figurati!'".

Dopotutto, era la cosa giusta da fare a prescinder per Nielsen, che ha trovato l'esclusione di gran parte del girato una scelta poco felice.

"Quello che mi ha rattristato di più è stato vedere quanto di ciò che era stato girato non fosse nel film. E credo che è stato uno dei motivi principali per cui Justice League del 2017 non è riuscito a dare un'esperienza visiva davvero coesa. L'intento non era lo stesso durante il montaggio, rispetto alla fase di riprese" ha concluso.

E mentre attendiamo di vedere come sarà la "vera" scena delle Amazzoni in Justice League, potete godervi il ritorno di Connie Nielsen e Robin Wright nella scena iniziale di Wonder Woman 1984, diffusa in occasione della premiere del film.