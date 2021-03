Justice League, Connie Nielsen sulla tragedia di Zack Snyder: 'Il mio cuore è con lui'

Le tristi vicende personali di Zack Snyder hanno pesantemente influenzato le riprese di Justice League: è cosa nota che il regista abbia mollato il progetto per dedicarsi alla sua famiglia dopo il suicidio della figlia Autumn, lasciando nelle mani di Joss Whedon un cast inevitabilmente sconvolto dall'accaduto.

A ricordare quei tragici momenti è stata Connie Nielsen, che in Justice League ha ripreso il ruolo della Regina Ippolita vista in Wonder Woman: l'attrice rammenta di aver provato un enorme dolore per la perdita di Snyder ed ha voluto ancora una volta ribadire la sua vicinanza al regista.

"Avevo già finito di girare le mie scene quando seppi di quell'orribile, inconcepibile notizia e, come madre, come genitore, la mia reazione fu: 'Oh mio Dio'. Il mio cuore si rivolse subito a lui e Deborah, era chiaro che ognuno di noi ci avrebbe messo un'eternità a riprendersi da una cosa del genere. Mi sentii così triste per lui. So quanto tengano alla famiglia. I ragazzi sono sempre con loro. Vengono sul set. Tengono moltissimo alla famiglia, per loro affrontare questo trauma dev'esser stato qualcosa di terribile" sono state le parole di Nielsen.

Tornando a parlare del film, intanto, il nuovo trailer della Snyder Cut ci mostra Cyborg in azione; ecco, a proposito, qual è stata la reazione di Ray Fisher al leak della Snyder Cut.