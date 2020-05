Justice League, clamorosa svolta per la versione di Zack Snyder! I fan andranno in delirio

Come praticamente tutti sanno Zack Snyder ha in cassaforte il montaggio originale del cinecomic Justice League, che differisce dalla versione del film pubblicata dalla Warner Bros. nel 2017 in quanto fedele alla visione originaria del regista.

Dopo il suo licenziamento, infatti, la major chiamò Joss Whedon per modificare il film, arrivato al cinema diversissimo rispetto a quello pensato da Snyder, che per anni ha stuzzicato i fan con tantissimo materiale inedito.

Ma in queste ore Heroic Hollywood ha riportato uno scoop in esclusiva: secondo i colleghi d'oltreoceano, infatti, Snyder avrebbe proiettato il montaggio originale di Justice League a febbraio 2020 per i dirigenti della Warner Bros., che si sta preparando al lancio del servizio di streaming on demand HBO Max. Il sito afferma: "Sembra che la recente proiezione del film potrebbe portare ad una distribuzione più ampia. Abbiamo appreso, e possiamo confermare in esclusiva, che Zack Snyder ha tenuto una proiezione privata del suo montaggio di Justice League nel primo trimestre del 2020, con la partecipazione di alcuni dirigenti della DC. Secondo un individuo che conosce in prima persona la situazione, qualcosa sta bollendo in pentola con il film di Snyder e le discussioni sono attualmente in corso."

Inoltre, CinemaBlend ha confermato ulteriormente la versione di HH, dichiarando che la proiezione sarebbe avvenuta il 6 febbraio. La notizia sembrerebbe a dir poco clamorosa per i fan, e dopo anni di attesa rappresenta una prima, decisiva svolta. Naturalmente vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni ulteriore aggiornamento.

