Justice League: ecco il concept di Lanterna Verde di Zack Snyder!

Con l'uscita di Zack Snyder's Justice League su HBO Max arrivano adesso ulteriori dettagli su quelli che erano i piani iniziali del regista per il suo film e dai nuovi concept art diffusi in queste ore in rete apprendiamo anche il look che avrebbe dovuto avere Lanterna Verde, nell'iterazione di John Stewart, nella pellicola.

Il Lanterna Verde di John Stewart, infatti, sarebbe dovuto apparire in un cameo alla fine di Justice League ma la sua parte venne poi tagliata dalla Warner in sede di produzione quando i piani sui film della DC cambiarono drasticamente in seguito all'allontanamento di Zack Snyder dallo studio. Al suo posto, invece, Snyder ha avuto la facoltà di inserire Martian Manhunter, che avverte Bruce Wayne della nuova minaccia incombente per la Terra e suggerisce di preparare la Justice League a qualcosa di ancora più oscuro di Steppenwolf. Purtroppo non avremo mai la possibilità di vedere il prosieguo della storia in quanto la Warner ha già decretato che non intenderà continuare con lo SnyderVerse.

A condividere il concept è stato il suo autore, Jojo Aguilar, che ha lavorato a stretto contatto con Snyder: "Lavorare con Zack Snyder è stata la miglior esperienza della mia carriera. Ho lavorato a lungo nel settore e finora è stato il più professionale, umano e fico possibile. E grazie a Jay Oliva per avermi presentato a lui". Il concept artist ha poi chiuso con i'hashtag #RestoreTheSnyderVerse che ha superato il milione di tweet sul social network.

Sappiamo infatti che la Warner ha posto il veto sulla presenza di John Stewart nella Snyder Cut impedendo al regista di introdurlo nel suo film, probabilmente per non complicare ulteriormente i piani futuri per i prossimi film targati DC.