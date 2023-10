Justice League, nuovi concept inediti per Aquaman dal film di Zack Snyder

Ad anni di distanza dall’uscita nelle sale, Justice League continua a far parlare di sé per i motivi più disparati. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda la pubblicazione di alcuni concept per il costume di Aquaman che sono stati resi pubblici solo oggi e che hanno ricevuto grande apprezzamento da parte dei fan degli eroi DC.

Mentre delle nuove foto tengono vivo l’interesse sullo SnyderVerse, alcuni concept condivisi da un utente su Twitter tornano a far parlare di Justice League e di quello che sarebbe potuto essere.

Heroes Unbound ha infatti pubblicato sul proprio profilo del social di Elon Musk due immagini relative a un costume alternativo che era stato pensato per l’eroe interpretato da Jason Momoa nel film del DC Extended Universe.

La versione alternativa e mai utilizzata dell’armatura di Aquaman, è molto simile simile a quella utilizzata durante le riprese del film dedicato all’eroe (successivo all’uscita di Justice League) e, forse, ancora più particolareggiata e adatta ad essere indossata da Momoa.

La risposta dei fan sotto il post del concept dell’armatura non si è fatta attendere con molti utenti che si sono chiesti per quale motivo non sia stata utilizzata una versione così bella per il film del 2017.

In attesa di poter vedere il secondo capitolo della saga dedicata al supereroe marino, in uscita nei cinema italiani il 20 dicembre 2023, vi lasciamo alle parole di Zack Snyder a proposito della sceneggiatura originale di Justice League.