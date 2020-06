Justice League, un concept art rivela il look di Cyborg nella versione di Zack Snyder

La prima persona che chiamò Zack Snyder quando gli venne dato il via libera da Warner per la release dello Snyder Cut fu Ray Fisher, l'interprete di Victor Stone/Cyborg in Justice League. E proprio Cyborg è il protagonista di questi inediti concept art.

Quasi non ci credeva Ray Fisher, a ciò che gli stavano comunicando al telefono quel giorno. Eppure, era tutto vero: la versione di Zack Snyder della Justice League sarebbe stata distribuita su HBO Max.

Quella stessa versione di cui, ha dichiarato il regista, Ray è il cuore pulsante.

Sappiamo infatti che nel famigerato Snyder Cut, Victor Stone a.k.a. Cyborg aveva e avrà un ruolo più prominente rispetto alla versione uscita al cinema, e ora il concept artist Jerad S.Marantz ha voluto condividere su Instagram alcuni design del costume originale del personaggio.

"Non vedo l'ora di vedere la storia di questo ha ragazzo" ha scritto nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

"Non ringrazio Chris Terrio e Zack Snyder per avermi semplicemente messo in Justice League. Li ringrazio per aver dato fiducia e potere a me, un uomo di colore sconosciuto senza grandi crediti cinematografici, con un posto al tavolo creativo e la possibilità di dire la mia sul film prima ancora che ci fosse una sceneggiatura!" aveva commentato Fisher solo un paio giorni fa dal suo account Twitter.

E voi, siete curiosi di vedere il "vero" ruolo di Cyborg in Justice League? Fateci sapere nei commenti.