Justice League: concept art della Lanterna Verde visibile nel film

Justice League è arrivato in edizone home video e, questo, dopo un risultato al botteghino al di sotto delle aspettative (è ufficialmente il film del DCEU ad aver incassato meno di tutti!).

Eppure la pellicola, criticatissima da fan e stampa, qualche 'cosa buona' ce l'ha fornita. In primis, alcuni easter egg e rimandi ai fumetti originali della DC Comics. Sebbene nel film finale appaia per pochissimi secondi e di sfuggita, possiamo dire che il concept delle Lanterne Verdi all'interno di questo Universo Cinematografico DC esiste già.

Infatti nella pellicola appare, seppur brevemente, una di queste Lanterne Verdi: Yalan Gur. Sicuramente Gur è una delle Lanterne Verdi meno famose e, probabilmente, meno utilizzate nei fumetti, però in Justice League appare e combatte al fianco di divinità e amazzoni. Mica male per una Lanterna Verde del suo calibro!

Ed ora noi vi proponiamo un nuovo concept art di questo personaggio, che potete ammirare comodamente qui sotto.

Ricordiamo che il film ha chiuso la sua corsa con 657.9 milioni di dollari, addirittura meno de L'Uomo D'Acciaio che, nel 2013, totalizzò 668 milioni di dollari e fu considerato un risultato poco soddisfacente per lo studio. E' la terza volta che la Warner rimane scottata: anche Batman v Superman: Dawn of Justice, che presentava tre dei personaggi più famosi al mondo, pronosticato anche questo per il miliardo, finì la corsa ad 873.6 milioni.