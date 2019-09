La Justice League al completo in un inedito dietro le quinte del film DC

Fabian Wagner, direttore della fotografia di Justice League, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dietro le quinte del film con il team di protagonisti al completo.

Nelle immagini - che potete trovare come sempre in calce alla notizia - vediamo Jason Momoa, Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller ed Henry Cavill in tenuta da supereroi, mentre Ray Fisher indossa una tuta da motion capture per riprodurre in digitale l'armature del suo Cyborg; nella prima foto fa inoltre la sua comparsa anche Jeremy Irons nei panni di Alfred.

In questi mesi Wagner si è dimostrato uno dei più grandi sostenitori di Zack Snyder e della sua versione di Justice League, la ormai leggendaria Snyder Cut, tanto che ha rivelato di aver pianto per ciò che è stato fatto al film: come molti di voi sapranno, infatti, la pellicola è stata ultimata da Joss Whedon con diversi cambi sia nel tono sia per quanto riguarda la trama.

Del team originale di Justice League è confermato il ritorno di Aquaman e Wonder Woman con i rispettivi sequel degli stand-alone, mentre il Flash di Ezra Miller farà da protagonista nel suo primo film in solitaria che sarà realizzato da Andy Muschietti, regista dei due capitoli di IT.