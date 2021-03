Justice League: ecco come la Snyder Cut apre la strada a Wonder Woman 3

Nonostante non sia da considerarsi canonica all'interno del DC Extended Universe, al contrario della versione cinematografica, Zack Snyder's Justice League in qualche modo ha aperto la strada all'arrivo di un terzo capitolo di Wonder Woman, il quale verrà quasi sicuramente prodotto dalla Warner e vedrà ancora Gal Gadot protagonista.

Come è noto a chiunque abbia già avuto modo di visionare le quattro ore della Snyder Cut, verso la fine della pellicola troviamo Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot) al Tempio delle Amazzoni, lo stesso dove era stata scoccata la freccia di Artemide dalla Regina Ippolita per avvertirla della minaccia aliena a inizio film. Qui Diana scruta il mare davanti a lei, con la scena che chiaramente lascia intendere che il personaggio sta meditando un ritorno a Themyscira.

L'idea del ritorno di Diana a Themyscira potrebbe essere una di quelle che verranno esplorate nel prossimo capitolo di Wonder Woman. A questo proposito sono evocative anche le stesse parole della Regina madre a inizio film: "Ritorna da me, Diana".

Wonder Woman 3 è stato confermato appena dopo l'uscita di Wonder Woman 1984, lo scorso dicembre e sappiamo che Wonder Woman 3 sarà ambientato nel presente. Del film non si sa ancora molto, se non che sarà scritto da Patty Jenkins e Geoff Johns ancora una volta. Tornando alla Snyder Cut, è appena uscito un trailer per la versione in bianco e nero del film, che tra le altre cose presenterà anche più scene con il Joker di Jared Leto.

"Ho voluto realizzare una seconda scena con Joker appositamente per questa versione del film, che è la versione del film pensata per beneficienza", ha spiegato Snyder a Wonder Meg. "In questa versione del film la scena finale con Batman e Joker sarà leggermente diversa, e verrà inclusa una certa battuta ..."