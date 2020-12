Justice League, come potrebbero essere suddivisi i 4 episodi della Snyder Cut di HBO Max?

Come ormai sappiamo da mesi, l'attesissima Zack Snyder's Justice League approderà nel corso del 2021 su HBO Max suddivisa in 4 episodi, dunque sotto forma di miniserie per il servizio di streaming online americano, ma quello che non è chiaro e vogliamo provare a capire e come saranno suddivisi in chiave di montaggio questi episodi.

Al momento si tratta ovviamente di congetture, ma ci sono un paio di indizi per capire dove finirà ogni episodio della director's cut del crossover DC.



L'intero primo episodio dovrebbe essere dedicato alla lezione di storia che racconterà la leggendaria Battaglia contro Darkseid durante la sua prima invasione della Terra, concludendosi con gli sforzi di Bruce Wayne e Diana di Themyscira per forma la Justice League of America.



Nel secondo episodio, invece, riprendendo dall'unione della Justice League e della scoperta del murales dedicato a Darkseid, potrebbe approfondire e dedicare più tempo alle tragiche origini di Cyborg, anche se parte della sua trasformazione sarà mostrata nel primo episodio. Poi questa seconda puntata potrebbe concludersi con il primo incontro tra la Justice League e Steppenwolf, con la decisione di resuscitare Superman, che sarebbe un ottima chiusura.



Terzo episodio dedicato proprio agli sforzi per resuscitare Clark, all'incubo di Batman e alla battaglia al Parco degli Eroi, con una conclusione incentrata al ritorno effettivo di Superman in sé, con l'abbraccio a Lois Lane e Martha Kent.



L'ultimo episodio mostrerebbe sostanzialmente tutta la battaglia finale.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.