Justice League: come è morto Robin? Zack Snyder sembra confermare una teoria dei fan

Ricorderete certamente che a un certo punto di Batman v Superman: Dawn of Justice si vede la divisa del Robin di Dick Grayson martoriata e segnata dal Joker, che insieme all'inseparabile Harley Quinn è il responsabile della sua morte. Tuttavia, non viene mai rivelato in che modo avvenne questo omicidio, ma Zack Snyder potrebbe aver fatto luce...

Andando sulle pagine del suo social network preferito, Vero, Snyder ha messo il suo "mi piace" sulla teoria di un fan, che descriveva appunto in che modo il Robin che vediamo citato nel film con Ben Affleck viene ucciso prima degli eventi di quella pellicola. La teoria in questione afferma che il Robin di Dick Grayson è stato probabilmente ucciso da Joker nella Wayne Manor, prima che il villain desse fuoco al suo cadavere. Questa teoria spiegherebbe il motivo per cui il castello Wayne è ridotto in quel modo nel DC Extended Universe. Snyder ha messo appunto il suo "mi piace" a questa teoria, il che fa capire che non si allontana molto dalla verità.

Poi, l'utente aggiunge un'altra riflessione: "Ancora mi viene da pensare che Joker probabilmente conosce la vera identità di Batman, ma ha scelto di non rivelarla a nessuno per non mettere fine al suo rapporto di lotta con Batman".

Snyder aveva già spiegato in precedenza che il mostrare il costume martoriato di Robin era come piantare un seme nella narrazione che magari avrebbe potuto esplorare in seguito in altri progetti targati DC Extended Universe.

Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, il trailer della Snyder Cut è stato rimosso da YouTube; secondo alcune teorie, invece, nella Snyder Cut potremmo vedere un Joker leggermente diverso da quello visto in Suicide Squad.