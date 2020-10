Justice League, come cambierà la Wonder Woman di Gal Gadot nella Snyder Cut?

Al netto delle tante critiche ricevute da Batman v Superman, il film di Zack Snyder regalò alla Wonder Woman di Gal Gadot una prima apparizione decisamente degna del personaggio. Lo stesso non si può dire del successivo Justice League, o almeno della versione arrivata sul grande schermo.

Nella final cut pesantemente ritoccata da Joss Whedon, infatti, la nostra Diana Prince fu trattata in modo ritenuto indegno dalla gran parte dei fan: il personaggio di Gal Gadot fu rilegato al ruolo di comprimario, tra scene buttate lì per far nascere un legame con Cyborg (altro personaggio decisamente bistrattato dalla theatrical cut) e allusioni sessuali che fecero storcere il naso a fan e addetti ai lavori.

Quella vista in Justice League, dunque, fu una Diana Prince privata di gran parte del potenziale intravisto in Batman v Superman e sviluppato nel successivo Wonder Woman: la speranza di molti, dunque, è che con la Snyder Cut il personaggio di Gal Gadot possa beneficiare di più di una revisione (soprattutto vista l'ingente quantità di reshoot effettuati da Snyder).

Fate anche voi parte dei fan delusi dalla Wonder Woman di Justice League? Cosa sperate di vedere in questa Snyder Cut? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Joe Manganiello ha parlato della possibilità che Deathstroke abbia più spazio nella Snyder Cut; vediamo, invece, cos'ha detto Kevin Costner su di un suo possibile ritorno nella Snyder Cut.