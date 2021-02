Justice League: ma come fa il Batman di Ben Affleck ad essere vivo nel mondo Knightmare?

A quanto pare tra i tanti cambiamenti apportati alla versione del 2017 di Justice League, la director's cut di Zack Snyder ritoccherà anche un passaggio del precedente Batman v Superman: Dawn of Justice.

Come mostrato dal trailer finale di Justice League, infatti, Bruce Wayne è ancora vivo nel futuro distopico ribattezzato 'Knightmare': questo mondo inquietante e post-apocalittico introdotto in Batman v Superman rappresenta il futuro, è il frutto della devastazione causata sulla Terra da Darkseid e il suo esercito ed è ambientato in una linea temporale in cui la Justice League ha perso la sua battaglia e Superman è diventato malvagio a causa della morte di Lois Lane.

Nel film del 2016 proprio Clark Kent riusciva a catturare Batman, che in questa realtà opera come un terrorista ribelle che si muove contro il regime di Darkseid: la sequenza, innescata da un sogno di Bruce Wayne, si concludeva con la morte di Batman per mano di Superman, ma adesso il filmato promozionale della Snyder ha mostrato Batman vivo e vegeto in quell'universo. Com'è possibile?

Le spiegazioni più immediate potrebbero essere due: la prima è che l'incontro con Joker visto nel trailer e ambientato nella linea temporale Knightmare abbia luogo prima della morte di Bruce per mano di Superman vista in BvS; la seconda, un po' più complessa, è che la linea temporale Knightmare di Justice League sia diversa da quella di Batman v Superman.

Dal momento che nel film precedente Bruce non solo ha sognato la sua morte, ma è stato avvertito dal Flash proveniente dal futuro, è possibile che le azioni di Bruce vengano influenzate da questa nuova conoscenza visionaria, e il paradosso creerà un nuovo futuro 'simile ma diverso' in cui Batman non viene ucciso da Superman.

Naturalmente sarà il film a parlare: l'uscita, lo ricordiamo, è prevista per il 18 marzo prossimo su HBO Max, mentre l'Italia attende informazioni ufficiali in merito alla distribuzione nei paesi in cui il servizio di streaming on demand di WarnerMedia non è disponibile.