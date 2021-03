Justice League: ecco com'è stato realizzato il costume nero di Superman nella Snyder Cut

Uno dei cambiamenti maggiori della Snyder Cut rispetto alla versione cinematografica montata da Joss Whedon e distribuita nelle sale nel 2017 sta probabilmente nel look di Superman. Nel film di Zack Snyder infatti non lo vediamo mai con indosso il costume classico rosso e blu ma solo in quello nero. Ecco com'è stato realizzato in post-produzione.

Stando a quanto rivelato dal supervisore agli effetti visivi che si è occupato della post-produzione di Zack Snyder's Justice League, il costume nero di Superman non è stato ri-colorato grazie alla color-correction ma è stato interamente ricostruito in digitale. Durante le riprese della pellicola Henry Cavill non ha mai indossato un costume nero e nonostante la facilità con cui Photoshop riesce ad alterare i colori di una determinata immagine, Langlands, Smith e Duncombe non erano soddisfatti del risultato finale. Per poche scene infatti sarebbe stato accettabile una ricollocazione, ma data la S d'argento scintillante sul petto è stato molto più semplice ricostruire il tutto in digitale.

"Ricolorare il costume è parecchio facile con i ritocchi, ma la S d'argento non lo è affatto, perché diventata più luminosa e si rifletteva. I ritocchi li abbiamo fatti e sono visibili nel primo trailer che è stato diffuso, ma per il resto del film lo abbiamo ricostruito digitalmente. Si è rivelata la cosa più semplice perché altrimenti avremmo comunque avuto un costume nero ma sarebbe apparso strano nell'insieme del film con gli altri personaggi. Non appariva bello. Ricostruirlo in digitale per intero ci ha dato maggior controllo. E sembra decisamente migliore".

Nelle scorse settimane, Zack Snyder ha spiegato il significato dietro al costume nero di Superman e il perché glielo vediamo indossare nel corso del film. Il costume classico lo vediamo apparire solamente nella scena Knightmare alla fine del film. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League.