Justice League, la colonna sonora di Junkie XL durerà 4 ore: Nel 2016 mi hanno rimpiazzato

Nel corso di una recente intervista, il compositore Junkie XL ha rivelato alcuni dettagli sulla colonna sonora di Justice League di Zack Snyder, la versione director's cut del cinecomic uscito nel 2017.

All'epoca le musiche furono firmate da Danny Elfman, chiamato a sostituire Junkie XL dopo che Joss Whedon rimpiazzò Snyder in regia: oggi però il musicista è tornato alla carica con una colonna sonora di quattro ore, della quale ha parlato in dettaglio con TheFilmJunkee.

Junkie XL ha spiegato di non aver riciclato le musiche composte tra il 2015 e il 2016 prima di essere sostituito da Elfman, ma di aver deciso di ricominciare dall'inizio per tenere il passo con il ritmo della visione di quattro ore di Snyder, seguendo i picchi dell'azione e i passaggi emotivi dei personaggi per riflettere meglio ciò che sta accadendo sullo schermo.

"Sento di avere idee migliori ora ... Il taglio di due ore su cui stavo lavorando nel '16 e '17 era un po' come dare della martellate per arrivare alla fine del processo. E ora, quando le persone vedranno questo film, scopriamo che ci sono delle sequenze d'azione folli, ma anche scene di dieci, quindici minuti di narrazione in cui capisci davvero cos'è questo mondo, da dove vengono questi personaggi e qual è la posta in gioco. Quindi il processo per creare la musica è stato diverso. Ci sono cose nella colonna sonora originale di Justice League che reputo fantastiche, ma per me quel lavoro è stato contaminato perché ad un certo punto sono stato rimpiazzato".

