Justice League, in vendita la colonna sonora di 4 ore: il prezzo vi lascerà senza fiato

La nuova versione di Justice League di Zack Snyder si sta preparando al grande debutto nel mercato home-video italiano, ma i fan potranno ingannare l'attesa grazie all'esorbitante colonna sonora di Junkie XL.

Le musiche che il compositore Tom Holkenborg ha realizzato per la Snyder Cut arriveranno sul mercato tramite un prestigioso cofanetto da collezione edito da Mondo, che includerà tutti i vinili della colonna sonora (che, come il film, ha una durata di quattro ore) e che potete ammirare nella foto in calce all'articolo.

Proprio come capitò allo stesso Snyder, Holkenborg lasciò Justice League prima del completamente della post-produzione originale del film. La sua colonna sonora fu sostituita da quella di Danny Elfman, celebre compositore hollywoodiano che venne reclutato da Joss Whedon, ma Junkie XL è tornato a lavoro sulle sue musiche quando la Snyder Cut venne annunciata ufficialmente l'anno scorso. Ricordiamo che, nel corso della sua lunga carriera, l'acclamato compositore ha firmato anche le musiche di 300: Rise of an Empire, Batman v Superman: Dawn of Justice, Mad Max: Fury Road e più recentemente di Godzilla vs Kong.

La collezione è già disponibile per il preordine al prezzo di 200 dollari sul sito web di Mondo, e per celebrare l'annuncio Mo Shafeek, Direttore Creativo della Musica di Mondo, ha dichiarato a proposito del lavoro di Holkenborg: “La storia del ritorno del regista Zack Snyder per il suo colossale film DC è ben nota a questo punto, ma il viaggio della colonna sonora del film non è stato abbastanza celebrato. L'incredibile compositore dietro uno dei più grandi trionfi cinematografici dell'ultimo decennio, Tom Holkenborg, era entrato a far parte del tristemente troppo grande club di compositori hollywoodiani il cui lavoro è stato sostituito e modificato nel corso degli anni. Ma la visione originale di Zack Snyder per Justice League ha offerto a Holkenborg l'opportunità di ricostruire ciò che aveva iniziato molti anni fa, con nuove abilità e strumenti - questa volta con nessun'altra influenza se non quella del suo regista e amico."