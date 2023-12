Justice League, clamoroso! Zack Snyder: 'Se Netflix ottiene i diritti, completo la saga'

Zack Snyder ha svelato di essere disposto a tornare in casa DC solo per un adattamento de Il ritorno del cavaliere oscuro di Frank Miller, ma se fosse la DC a tornare da lui?

Nel corso di una recente intervista promozionale con il magazine CulturaOcio per promuovere il suo ultimo film Rebel Moon, infatti, l'autore ha spiegato che qualora Netflix riuscisse ad ottenere i diritti sullo SnyerVerse, ovvero i film DC diretti da Zack Snyder come Man of Steel, Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League, allora l'autore sarebbe interessato a completare la sua saga narrativa, che come sappiamo avrebbe dovuto includere anche Justice League 2 e Justice League 3.

"Se Netflix ottenesse i diritti sui personaggi DC del mio universo, ovviamente, non ci sarebbero dubbi, non ci penserei due volte, lo farei subito", ha affermato il regista preferito dai fan. I commenti di Snyder arrivano mentre i DC Studios, sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, continuano a costruire il proprio nuovo universo condiviso, che verrà lanciato ufficialmente nel 2024 con Creature Commandos, e soprattutto dopo la dichiarazione di Netflix di voler provare ad ottenere i diritti DC dalla Warner allo scopo di aumentare i propri contenuti firmati da Zack Snyder.

Per altri titoli di Zack Snyder in arrivo, oltre a Rebel Moon 3, da tenere d'occhio anche un film originale su Alessandro Magno nato inizialmente come sequel di 300, del quale il regista ha recentemente riottenuto i diritti proprio da Warner Bros.