Justice League, clamoroso: Snyder attacca Whedon, Warner avvia un'indagine ufficiale!

Alla vigilia del DC FanDome inizia un nuovo, clamoroso capitolo della vicenda Justice League, probabilmente il più importante da quando l'attore Ray Fisher ha iniziato a rivelare senza peli sulla lingua comportamenti illeciti sul set del film da parte del regista Joss Whedon e i suo collaboratori.

In queste ore, infatti, l'attore ha fatto sapere che in seguito alle sue lamentele sui social network la Warner Media ha deciso di avviare un'indagine ufficiale sulla faccenda per far luce sull'accaduto ed eventualmente punire i colpevoli. Come si legge sul profilo ufficiale di Fisher:

"Dopo 5 settimane di interviste con vari membri del cast e della troupe, Warner Media ha ufficialmente avviato un'indagine svolta da terze parti indipendenti per arrivare al cuore della faccenda e scavare nel comportamento tossico e abusivo generato durante le riprese di Justice League. Questo è un enorme passo avanti! Credo che questa indagine mostrerà che Geoff Johns, Joss Whedon, Jon Berg (e altri) hanno abusato grossolanamente del loro potere durante i tempi di incertezza scaturiti nel mezzo della fusione tra AT&T e Time Warner. Grazie Warner Media e ATT per questi passi da gigante nel garantire un posto di lavoro più sicuro per tutti!"

Accuse clamorose in quanto tirano in ballo nomi e cognomi: certo non che Fisher finora abbia tenuto a freno i polpastrelli sulla sua pagina Twitter, ma contemporaneamente a quanto avveniva sul profilo dell'attore, su quello del regista Zack Snyder arrivava un altro duro colpo ai danni di Joss Whedon.

Nulla che abbia a che fare con questioni legali, ma come potete vedere in basso quando gli è stato chiesto di commentare una famosa battuta di Justice League messa in bocca a Superman, Snyder ha risposto che nella sua versione del film quel dialogo non ci sarà in quanto "non ha il minimo senso".

