Justice League è il cinefumetto più atteso di tutti i tempi per Ray Fisher

? Mettetevi da parte. Per l'attore che interpreta Cyborg,, il film sullaè il cinefumetto più atteso di tutti i tempi dai fan dei fumetti e dei supereroi.

In una nuova intervista riguardante l'uscita di Justice League, di cui sono usciti i primi commenti a caldo della stampa americana, Fisher spiega: "Penso che sia il cinefumetto più atteso di tutti i tempi. Hai i personaggi più iconici di qualsiasi casa editrice: ci sono Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, tutti insieme per la prima volta. I fan l'adoreranno!".

"Credo che ci siano tante aspettative intorno al progetto" continua l'attore "Ma per essere più umili, ci sono altre persone là fuori che fanno dei cinefumetti molto buoni, quindi stiamo giocando in una piscina più grande con contendenti più grandi. C'è molta pressione a riguardo.".