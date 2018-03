Justice League disponibile all'acquisto in versione digitale da oggi 8 marzo

Il primo film live action che riunisce i più amati supereroi del mondo DC Comics,, si potrà acquistare da oggi con esclusivi contenuti extra su iTunes e noleggiare dal 21 marzo su tante altre piattaforme per guardarlo subito insieme agli amici e alla famiglia

ACQUISTARE IN DIGITALE

Justice League, epica avventura action con i più famosi supereroi DC uniti contro le forze del male, è finalmente disponibile in versione digitale:

Da oggi è possibile acquistarlo su iTunes, Google Play, Youtube, Chili Cinema, PlayStation Store, Rakuten TV, Microsoft per poterlo vedere ovunque in alta definizione o standard sul dispositivo scelto. Per esempio, per quanto riguarda Google Play, si può acquistare su PC, Smartphone e Tablet Android e guardarlo su Smartphone, Tablet, Smart TV, Android TV e Chromecast.

Chi invece sceglie di acquistare su iTunes, può farlo da qualsiasi dispositivo e guardarlo su tutti i dispositivi Apple e su PC: in particolare sull’Apple TV 4K si potrà vedere il film in 4K HDR (High Dynamic Range) con un più ampio spettro di colori per poter vivere un’esperienza visiva più coinvolgente, brillante e realistica mai provata prima. Inoltre iTunes offre contenuti extra esclusivi, che permetteranno di conoscere più da vicino la Justice League, con curiosità e approfondimenti dedicati a ogni singolo supereroe. Per questo l’acquisto in digitale di Justice League, cinecomic dell’Universo DC ricco di azione, colpi di scena e divertimento, è un must per arricchire la collezione digitale di ogni appassionato del genere.

Justice League su iTunes

Justice League su Google Play

Justice League su Youtube

Justice League su Chili Cinema

Justice League su Microsoft

Justice League su Rakuten

NOLEGGIARE IN DIGITALE

Dal 21 marzo Justice League si potrà anche noleggiare su iTunes, Google Play, Youtube, Sky Primafila, Mediaset Infinity, Chili Cinema, Premium Play, Rakuten TV e Microsoft per divertirsi a guardarlo con amici e famiglia comodamente dal divano di casa.

IL FILM

Diretto da Zack Snyder e Joss Whedon, il film vede la partecipazione di un cast di rilievo: Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill di Superman, Gal Gadot nel ruolo dell'affascinante Wonder Woman, Ezra Miller nel ruolo di Flash, Jason Momoa di Aquaman e Ray Fisher come Cyborg.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto dI altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Nel cast di Justice League troviamo anche Amy Adams nel ruolo di Lois Lane, Jeremy Irons nei panni di Alfred, Diane Lane nel ruolo di Martha Kent, Connie Nielsen in quello di Hippolyta e J.K. Simmons nei panni del Commissario Gordon.

La sceneggiatura è di Chris Terrio e Joss Whedon, il soggetto di Chris Terrio e Zack Snyder, basato sui personaggi DC, Superman creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, Batman creato da Bob Kane e Bill Finger.

I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, Jon Berg and Geoff Johns, i produttori esecutivi sono Jim Rowe, Ben Affleck, Wesley Coller, Curtis Kanemoto, Daniel S. Kaminsky e Chris Terrio.

Il team dietro la cinepresa include il direttore della fotografia Fabian Wagner (Game of Thrones); lo scenografo Patrick Tatopoulos; il montatore David Brenner; il montatore candidato all’Oscar® Richard Pearson (Kong: Skull Island, United 93); il montatore premio Oscar® Martin Walsh (Wonder Woman, Chicago); il costumista candidato al Premio Oscar® Michael Wilkinson (American Hustle) e il supervisore agli effetti visivi John “DJ” Des Jardin (Batman v Superman: Dawn of Justice). Le musiche sono del compositore candidato al Premio Oscar Danny Elfman (Milk, Men in Black).