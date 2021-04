Justice League: Chris Terrio spiega quel buco di trama legato ad Aquaman

Nel corso di una recente intervista con Vanity Fair, lo sceneggiatore Chris Terrio ha spiegato il grosso buco di trama che 'separa' Justice League di Zack Snyder da Aquaman di James Wan.

Uno dei problemi che lo scrittore premio Oscar ha dovuto affrontare prima di essere definitivamente rimosso dal processo di realizzazione del film è stato quello della caotica produzione DC Films, con Justice League previsto tra il primo Wonder Woman e i film stand-alone su Aquaman, The Flash e Cyborg.

"Non sono stato consultato sull'ordine di uscita dei film, anche se ero stato assunto per scrivere Justice League. Hanno semplicemente stabilito che, dopo Batman/Superman, sarebbero usciti Wonder Woman, poi Justice League e poi Aquaman. Quindi ecco, non si è mai pensato di costruire prima i mondi di quei film. Sono arrivati prima i film, e poi l'editto col quale ci dissero: Conformatevi a questo programma'. La sceneggiatura di Wonder Woman non era nemmeno finita quando ho scritto Justice League. Quindi non avevo delle grandi basi per scrivere il personaggio di Wonder Woman come parte di Batman / Superman. Non sapevo nulla di Themyscira, per esempio. Per Justice League, non sapevo se le persone potessero parlare sott'acqua. Non sapevo come impostare le scene subacquee con Aquaman e Mera. I film stand-alone erano ancora in lavorazione".

Sia nella versione teatrale di Justice League - che Chris Terrio ha definito un atto di vandalismo - sia nella director's cut di Snyder, Mera usa la sua manipolazione dei fluidi per formare gigantesche sacche d'aria per parlare sott'acqua. Curiosamente, la versione di Snyder conferisce anche a Vulko questa abilità, che non possiede nel film di Aquaman. Ma la Snyder Cut va anche oltre, mostrando anche un linguaggio diverso per gli abitanti di Atlantide, simile all'ecolocalizzazione, mentre nel film di James Wan gli atlantidei possono semplicemente parlare sott'acqua.

