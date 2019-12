Justice League: Chris Terrio al momento non può parlare della Snyder Cut

Nelle ultime settimane si fa proprio un gran parlare della famigerata Snyder Cut di Justice League, non solo per il diretto supporto di Zack Snyder e degli attori del cast, ma anche per via di un nutrito manipolo di fan che ha allestito una vera e propria campagna a supporto.

Più di recente, è stato Uproxx ad aver avuto l'opportunità di poter parlare con uno degli sceneggiatori del film, ovvero Chris Terrio, il quale tuttavia non ha del tutto confermato l'esistenza di tale versione del film, limitandosi a una risposta ambigua e rimandando la discussione a un prossimamente: "Il fatto è che al momento non posso davvero parlarne. Ma vi prometto che ve ne parlerò di quella cosa precisa a un certo punto, ma solo dopo [l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker]". Quando l'intervistatore fa presente a Terrio che ci sarà molto di cui discutere, lo sceneggiatore risponde con un chiaro: "Sì, è proprio vero".

Terrio è infatti co-sceneggiatore dell'ultimo film della saga di Star Wars insieme a J.J. Abrams. Il film sarà nelle sale il 18 dicembre 2019.

Il recente annuncio della piattaforma HBO Max aveva dato adito ad alcune speranze secondo cui Warner Bros. potesse consentire a Zack Snyder di distribuire la sua director's cut di Justice League, portando a compimento la celebre campagna #ReleaseTheSnyderCut. Logisticamente, tuttavia, nello studio c'è poco appetito per spendere i milioni di dollari necessari per completare gli effetti visivi e il lavoro di editing sulla versione di Snyder, soprattutto perché Justice League è stato un fallimento commerciale per l'azienda.

Tuttavia, al momento non è prevista la diffusione di una versione di Snyder nei cinema o su HBO Max della pellicola. "Si tratta di un sogno irrealizzabile", ha detto un insider affidabile. "Non è possibile che accada".

Per ultimo, Henry Cavill ha dichiarato di non aver mai visto la Snyder Cut di cui si parla in giro e che è più interessato al futuro di Superman che al suo passato: "Non ho visto alcuna Snyder Cut. Non so se esiste qualcosa che sia una Snyder Cut. Sono sicuro che ci sono filmati là fuori che probabilmente sono stati messi insieme nel corso degli anni, e mentre sono sempre interessato nel vedere come roba del genere venga presentata, considero la storia come un capitolo del mio passato. Preferirei parlare di ciò che accadrà in futuro, il futuro di Superman e come posso portare quel personaggio dai fumetti al grande schermo. E la cosa si ricollega piacevolmente a Man of Steel. Mi è piaciuto molto quel film e mi piacerebbe raccontare la storia da dove è stato lasciata in quel punto".