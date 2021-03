Justice League, chi ha scritto i dialoghi di Joker e Batman nel film di Zack Snyder?

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista Zack Snyder ha svelato alcuni retroscena sulla realizzazione di Justice League, attesissimo cinecomic in versione director's cut in uscita domani 18 marzo.

Come mostrato nel trailer uscito il mese scorso, i fan vedranno finalmente il Batman di Ben Affleck e il Joker di Jared Leto interagire tra loro durante una sequenza ambientata nel famoso futuro Knightmare, nel quale il villain vanta un aspetto significativamente diverso rispetto quello visto in Suicide Squad.

Ma chi ha scritto i dialoghi di una scena così attesa per gli appassionati? A quanto pare è stato Snyder stesso, che non ha affidato il compito al suo collaboratore Chris Terrio, premio Oscar per Argo e autore della sceneggiatura di Justice League. Ecco cosa ha detto il regista parlando con Sean O'Connell e Hannah Saulic di CinemaBlend:

"Ho scritto il dialogo per questa scena. In realtà l'ho inviata a Chris, chiedendogli di apportare qualche aggiustamento, di inserire qualche sua idea, ma mi ha risposto dicendomi che pensava fosse tutto piuttosto interessante già così."

Quindi le parole che si scambieranno Batman e Joker proverranno direttamente da Zack Snyder, ma hanno ricevuto l'approvazione dello sceneggiatore ufficiale del film Chris Terrio. Ricordiamo che, sebbene la maggior parte del film sia composta da ciò che il regista ha girato durante il periodo originale delle riprese principali, questa scena è inclusa tra le sequenze girate a dicembre 2020, con altri attori coinvolti per una sessione extra di riprese: tra questi citiamo Ezra Miller, Ray Fisher, Joe Manganiello, Amber Heard e Harry Lennix. Snyder ha ricevuto 70 milioni di dollari non solo per girare queste scene, ma anche per finalizzare gli effetti visivi, la colonna sonora e il montaggio di Snyder Cut.

