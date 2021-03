Justice League, chi è Martian Manhunter? Tutta la storia del supereroe DC

La riuscita Zack Snyder's Justice League è ormai disponibile da un paio di giorni in Italia grazie a Sky, e come sappiamo dalle informazioni precedentemente trapelate e anche dal cut ormai visionato, nella versione director's cut di Snyder c'è la presenza del mitico Martian Manhunter interpretato da Harry Lennix.

Ma chi è Martian Manhunter?



Il vero nome del personaggio è J'onn J'onzz ed è un alieno d'origini marziane. Appartiene alla razza dei verdi, i marziani pacifici, contrapposti a quella dei bianchi, invece guerrafondai e assetati di sangue e potere. Quando scoppia un'atroce guerra tra le due fazioni, proprio J'onn resta l'unico superstite della popolazione marziana e viene teletrasportato sulla Terra, nascondendo di fatto le sue vere sembianze per coesistere senza problemi con gli umani, che altrimenti sarebbero stati spaventati dalle sue vere fattezze.



Si crea così una nuova identità come poliziotto di Denver John Jones, venendo accettato da tutti. Una volta conosciuto Aquaman, nei fumetti, decide di unirsi agli altri eroi terresti della Justice League of America, lenendo il suo dolore dovuto alla solitudine come ultimo della sua razza e divenendo uno dei supereroi più potenti della Terra.



Nella Zack Snyder's Justice League cambia un po'. L'identità terrestre di Martian Manhunter è quella di Calvin Swanwick, introdotto inizialmente ne L'Uomo d'Acciaio e visto anche in Batman v Superman.