Justice League: chi è DeSaad, il nuovo villain della Snyder Cut?

L'epico trailer della Snyder Cut ha finalmente aperto le porte alla visione originale del regista, riservando varie sorprese ai fan della Justice League, tra cui un nuovo, interessante villain.

Come è noto, nella versione di Joss Whedon è stato completamente tagliato il Darkseid pensato da Snyder, in favore dello Steppenwolf che abbiamo tutti visto al cinema. A quanto pare la reintroduzione di Darkseid non sarà l'unica sorpresa della nuova versione, visto che potremo ammirare anche lo spaventoso DeSaad.

Non è passata inosservata la sua breve apparizione durante il trailer (trovate il fotogramma qui sotto). Si tratta di un particolare personaggio già apparso nei fumetti. Creato da Jack Kirby nel 1971, DeSaad appare per la prima volta in Forever People numero 2, e viene descritto come un seguace di Darkseid particolarmente esperto nella tortura (da qui il nome, ispirato al controverso Marchese de Sade).

Seguendo la sua storyline nei fumetti scopriamo che Uxas lo plagiò quando era ancora giovane, e si servì di lui per spodestare Drax dal trono di Apokolips, così da poter regnare sul pianeta con il nome di Darkseid. I due non hanno mancato di mettere in difficoltà gli eroi DC, e in certe run DeSaad cerca persino di reclutare membri della Suicide Squad da inserire tra le schiere del suo capo. In The New 52 troviamo DeSaad intento ad aiutare Darkseid nella conquista della Terra.

Il personaggio era apparso anche in Smalville, interpretato da Steve Byers, ma Snyder ne firmerà il debutto cinematografico. Quale ruolo potrebbe avere nel nuovo Justice League? Forse lo vedremo torturare alcuni eroi? Del resto, lo stesso regista ha affermato che la Snyder Cut sarà solo per adulti. Non resta che attendere il 2021 per saperne di più!