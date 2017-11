Justice League: Charles Roven parla del film, nuovi spot tv

Il super-produttoreè tornato a parlare del film sulla, in arrivo questo giovedì in Italia, e delle riprese aggiuntive da parte di(The Avengers, Avengers: Age of Ultron).

"Il nostro obiettivo è che, quando guardate il film, sembra tutto coesivo." spiega Roven "Diciamo che l'80, 85% della pellicola era già stata girata da Zack Snyder, e con il 15-20% non è che tu possa cambiare molto". "Una delle cose più importanti per noi quando realizziamo questi cinecomic della DC è che, mentre cerchiamo di far sì che abbiano senso l'uno con l'altro in quanto collegati tra di loro, il pubblico sia sempre eccitato dal non sapere dove stiamo procedendo con quest'universo".

Roven ha anche parlato, seppur brevemente, del Batman di Ben Affleck, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni dell'attore: "Io so che sarà lui ad interpretarlo in The Batman. So che stanno riscrivendo il copione, ma non posso dirvi con sicurezza nulla a riguardo.".

Qui sotto un nuovo spot dal film.