Justice League, la CEO di WarnerMedia su Ray Fisher: 'Nessun caso di razzismo'

Continuano a far rumore le pesanti accuse lanciate da Ray Fisher in direzione di Joss Whedon e Walter Hamada: a prendere le parti della produzione adesso è stata però Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia, secondo cui l'investigazione richiesta da Warner avrebbe provato l'innocenza tanto del regista quanto di Hamada.

"La nostra investigatrice, il Giudice Katherine Forrest, ha confermato che non ci sono prove secondo cui Walter Hamada avrebbe interferito con l'investigazione. Ha inoltre confermato che i tagli apportati da Joss Whedon a Justice League non furono effettuati per motivi razzisti. Abbiamo preso la cosa molto seriamente, abbiamo assunto una delle migliori investigatrici e le abbiamo dato un enorme margine di manovra" ha spiegato Sarnoff.

La CEO si è poi soffermata sul coinvolgimento di Hamada in Justice League: "Walter non ebbe nulla a che fare con Justice League. Non era a capo di DC Films nel 2017, quando Justice League fu completato e pubblicato. Non subentrò alla presidenza di DC Films fino all'anno successivo. Un anno fa ha dato l'ok con noi all'uscita della Snyder Cut, che include l'intera storia del Cyborg di Ray Fisher, il cui taglio nel film di 3 anni aveva deluso Fisher. Walter non ha fatto nulla contro Ray, tant'è che gli ha anche proposto un ruolo nel film di Flash" ha spiegato Sarnoff.

Vedremo, a questo punto, se Ray Fisher vorrà rispondere a queste dichiarazioni. Tornando a parlare del cosiddetto SnyderVerse, intanto, in rete si parla della possibilità di una serie HBO sul Batman di Ben Affleck.