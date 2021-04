Justice League, anche la catena Subway si unisce alla campagna #RestoreTheSnyderVerse

Dopo l'uscita della Snyder Cut di Justice League, continua la battaglia dei fan per il ripristino dello Snyderverse, e il movimento, divenuto ormai virale sul web, sorto intorno all'hashtag #RestoreTheSnyderVerse si arricchisce di volta in volta di nuovi testimonial. Nei giorni scorsi abbiamo visto Joe Manganilello unirsi alla campagna social.

Stavolta è il turno di Subway, celebre catena di fast food: come possiamo vedere anche in calce alla notizia, sul suo account ufficiale Twitter è apparso un messaggio di sostegno al movimento in favore dello Snyderverse.

La catena, tra l'altro, aveva già collaborato con la campagna dei fan per la realizzazione della Snyder Cut di Justice League nel 2019, donando 15.000 panini alle famiglie bisognose durante le vacanze di Natale. In quel periodo, infatti, il movimento è riuscito a raccogliere fondi anche per alcune buone cause, per esempio devolvendoli ad associazioni per la prevenzione del suicidio.

Nel frattempo, Zack Snyder's Justice League fa aumentare i download di HBO Max, ma Warner Media ha fatto capire che l'ipotesi di uno Snyderverse resta improbabile. Il regista, tuttavia, ha recentemente dichiarato a Entertainment Weekly di non essersi ancora arreso.

"Penso sempre, cosa è più probabile?" ha detto Zack Snyder. "Che la Warner Bros. mi chieda un sequel di Justice League, o resuscitare un film di tre anni fa, spendere milioni di dollari per riportarlo a quella che era la mia visione originale e pubblicarlo? Lo scenario di un sequel è decisamente più probabile di quello che è accaduto. Quindi, chi lo sa cosa ci riserverà il futuro?"