Justice League: la campagna #RestoreTheSnyderVerse raggiunge 1 milione di tweet

Zack Snyder's Justice League non è considerato canonico all'interno del DC Extended Universe, in quanto lo è invece la versione cinematografica ultimata da Joss Whedon, per questo motivo i fan del regista stanno insistendo su una campagna mediatica per restaurare l'universo narrativo concepito da Snyder con lo slogan #RestoreTheSnyderCut.

L'arrivo di Zack Snyder's Justice League ha finalmente svelato quale fosse la visione del regista per il film che fu praticamente massacrato da pubblico e critica nel 2017 nella versione poi girata e montata da Joss Whedon; il pubblico è chiaramente andato in visibilio per la Snyder Cut e adesso i fan hanno promosso una campagna mediatica su Twitter con lo slogan #RestoreTheSnyderVerse alla stessa maniera di quella di #ReleaseTheSnyderCut che poi ha portato effettivamente alla sua distribuzione su HBO Max.

Stando alle ultime stime, si calcola che l'hashtag #RestoreTheSnyderVerse abbia raggiunto il milione di tweet, visto l'entusiasmo generato dalla visione della Snyder Cut e le ulteriori rivelazioni di Zack Snyder circa quello che sarebbe stato il continuo di quella storia nei mai realizzati Justice League 2 e 3 per i quali Snyder aveva anche pensato ai titoli ufficiali. Questa campagna mediatica arriva anche in concomitanza con il quinto anniversario dell'uscita di Batman v Superman: Dawn of Justice, uscito nel 2016. Recentemente Snyder ha affermato che Warner aveva odiato Batman v Superman e per questo motivo gli fu chiesto di cambiare il tono in corsa nel successivo Justice League, cosa che Snyder si rifiutò di fare.

Infine, anche l'attore Ray Fisher supporta la campagna #RestoreTheSnyderVerse; come si è visto dalla Snyder Cut il personaggio di Cyborg si è rivelato il cuore del film. Lo stesso Snyder ha suggerito ai fan di guardare il film e che la speranza per ulteriori sequel non è mai del tutto perduta.