Justice League, Bruce Wayne incontra Lanterna Verde nello strepitoso concept art

Zack Snyder ha già condiviso alcune foto dietro le quinte di Justice League, ma quest'ultimo concept art diffuso dal regista ci mostra come sarebbe stato l'incontro tra Batman e Lanterna Verde nel lungometraggio.

La maggior parte dei momenti tagliati e scartati dal regista sono stati raccolti nella versione 2021 Zack Snyder's Justice League di cui vi consigliamo la nostra recensione, ad eccezione di una rivelazione fondamentale di cui siamo a conoscenza: John Stewart.

La visione originale di Snyder per Justice League vedeva Bruce Wayne, interpretato da Ben Affleck incontrare Lanterna Verde John Stewart nel finale del film. Snyder aveva anche scelto Wayne T. Carr per il ruolo di John Stewart nel il progetto DC ma alla fine non ha potuto inserirlo nel film.

La Warner Bros. e la DC hanno puntato i piedi e hanno costretto Snyder a interrompere l'incontro tra Lanterna Verde e Batman. Quella scena finale con Bruce Wayne è stata rigirata con Martian Manhunter al posto di Lanterna Verde.

Ora il regista ha condiviso il concept art, via Vero, di Lanterna Verde che fa visita a Bruce Wayne che potete vedere in calce alla notizia.

L’immagine mostra Wayne nella sua tenuta in riva al lago mentre fissa l'eroe cosmico. E in vero stile Zack Snyder, il concept art arriva con una lunga citazione di Joseph Campbell, che parla dell'importanza delle avversità e di come cambiare la propria prospettiva.



